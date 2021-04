Lo scorso mese, OnePlus 9R è stato lanciato insieme ai due fratelli maggiori come smartphone esclusivo per il mercato Indiano. In seguito, il produttore ha confermato a distanza di qualche settimana che il device sarebbe arrivato anche in Cina a partire dal prossimo 15 aprile.

Nonostante manchi ancora qualche giorno al giorno di debutto ufficiale, OnePlus 9R è già acquistabile in preordine sui principali store cinesi come JD e Tmall. Il device sarà disponibile in due colorazioni: Black Island e Blue Island .

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la versione Cinese non differirà in alcun modo da quella Indiana. Questa situazione lascia ben sperare per una commercializzazione internazionale di OnePlus 9R.

Ricordiamo che il device è caratterizzato da un display Fluid AMOLED da 6.55 pollici con un notch tondo nella parte sinistra. Il pannello ha una risoluzione FullHD+, un aspect ratio pari a 20:9 e il refresh rate a 120Hz.

A differenza di OnePlus 9 e 9 Pro che sono dotati del processore Qualcomm Snapdragon 888, OnePlus 9R è spinto dallo Snapdragon 870. Il sistema può contare su memorie RAM LPDDR4x e storage interno basato sulla tecnologia UFS 3.1 .

Il comparto fotografico è composto da un’ottica principale da 48 megapixel con stabilizzazione OIS, da una lente macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale invece è da 16 megapixel. Il sistema operativo è basato sulla ColorOS 11 sviluppata partendo da Android 11.

OnePlus assicura che il device è in grado di offrire l’esperienza completa del brand anche se non si tratta del flagship assoluto. Infatti, il device è ottimizzato per risultare sempre veloce e fluido. Speriamo che a breve possa anche debuttare in Europa.