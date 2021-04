Nel sito ufficiale dell’operatore virtuale LycaMobile sono presenti le offerte tariffarie Italy 150 Plus, Italy 100 Plus e Italy 40 Plus, che in caso di pagamento anticipato di più mensilità prevedono uno sconto sul prezzo mensile standard.

Ogni 30 giorni il pacchetto si rinnoverà automaticamente e alla fine del periodo anticipato (3 mesi, 6 mesi o 12 mesi) il piano mensile si rinnoverà automaticamente al prezzo standard. Ricordiamoci insieme cosa propongono.

LycaMobile: ancora disponibile le offerte 150 Plus, 100 Plus e 40 Plus

Iniziamo con la Italy 40 Plus che comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 40 Giga di traffico internet mobile in 4G fino a 60 Mbps in download a 9.99 euro al mese. Questo pacchetto di LycaMobile include un limite di utilizzo dati di 5.5 Giga in roaming nei Paesi UE per tutto il 2021. Se acquistato per 3 mesi avrà un costo di 26.97 euro, per 6 mesi di 50.95 euro ed infine di 12 mesi costerà 95.90 euro, pari a 7.99 euro al mese.

La Italy 100 Plus comprende invece minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download a 11.99 euro al mese. Questo pacchetto di LycaMobile include un limite di utilizzo dati di 6.5 Giga in roaming nei Paesi UE per tutto il 2021. Anche in questo caso, se acquistata per 3 mesi costerà 32.37 euro, per sei mesi 61.15 euro e per 12 mesi 115.10 euro, pari a 9.59 euro al mese.

Infine troviamo la Italy 150 Plus che prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 Giga di traffico internet mobile in 4G fino a 60 Mbps in download a 14.99 euro al mese. Questo pacchetto di LycaMobile include un limite di utilizzo dati di 8 Giga in roaming nei Paesi UE per tutto il 2021. Acquistando il pacchetto annuale si pagheranno 143.90 euro, pari a 11.99 euro, per sei mesi 76.45 euro e per tre mesi 40.47 euro. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.