Le nuove offerte di euronics racchiuse direttamente all’interno dell’ultimo volantino, portano gli utenti ad avere la possibilità di accedere ad un buonissimo quantitativo di sconti molto interessanti, tramite i quali risparmiare più del dovuto o del previsto.

La campagna promozionale risulta essere disponibile, come sempre più spesso accade quando parliamo di Euronics, solamente nei punti vendita di proprietà di uno socio specifico, in questo caso di euronics Bruno. Tutti gli acquisti potranno essere completati in esclusiva nei negozi, non sul sito ufficiale; è presente, se interessati, il solito Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi per ogni acquisto del valore superiore ai 199 euro (previa approvazione).

Euronics: i prezzi sono ai minimi termini

Spendere poco è più facile del previsto con euronics, sebbene comunque la predilezione dell’azienda sia votata quasi interamente alla fascia intermedia della telefonia mobile, riempita di modelli più o meno interessanti, e molto spesso lanciati da Samsung.

Sono proprio quest’ultimi a catturare l’attenzione, con i dispositivi del calibro di Samsung Galaxy A72, disponibile a 499 euro, passando poi anche per Galaxy A32 acquistabile a 279 euro o Galaxy A52 a 379 euro. Virando poi verso un altro brand, annoveriamo la presenza di Oppo A72, attualmente disponibile all’acquisto con una spesa finale che si aggira sui 169 euro.

La campagna promozionale è decisamente interessante, ed allo stesso tempo varia, perché permette al cliente di spaziare moltissimo tra le più svariate categorie merceologiche. Il consiglio è quindi di aprire il prima possibile le pagine sottostanti, in tal modo potrete capire i migliori prezzi del momento.