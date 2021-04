Gli sconti attivati nel periodo corrente da Bennet racchiudono le migliori occasioni che gli utenti stavano aspettando, sempre nell’idea di poter acquistare smartphone o prodotti di tecnologia di ultima generazione, a prezzi sempre più bassi e convenienti.

La campagna promozionale corrente nasce per essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita dell’azienda sul territorio nazionale, è importante ricordare che gli acquisti non saranno effettuabili altrove o sul sito di Bennet. Come al solito, nel momento in cui l’utente supererà i 199 euro di spesa, avrà comunque diritto a poter richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, ottenendo così il pagamento in comode rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente bancario.

Bennet: le occasioni sono veramente assurde

Il miglior terminale incluso direttamente nel volantino Bennet ritorna essere il solito Apple iPhone 12, un modello dalle prestazioni complessivamente decisamente elevate, tramite il quale l’utente può godere anche di un comparto fotografico di tutto rispetto. La spesa finale si avvicina al listino del periodo, dato il poco tempo del quale è disponibile sul mercato, per la versione da 64GB di memoria interna saranno necessari circa 849 euro.

Molto più economici sono invece i prodotti con sistema operativo Android, all’interno della campagna sono stati integrati infatti Samsung Galaxy A51 o Galaxy A20e, entrambi con prezzi che non vanno oltre i 219 euro. Le altre offerte del volantino Bennet sono raccolte direttamente qui sotto.