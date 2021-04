Il regalo pensato da Comet può dare a tutti gli effetti la carica, la perfetta sintesi di un’ottima campagna promozionale con la quale l’azienda sta riuscendo a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, fornendo in cambio un regalo pazzesco.

Attiva ovunque in Italia fino al 14 aprile, la soluzione corrente permette di accedere agli stessi identici prezzi anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa, godendo, come se non bastasse, della spedizione gratuita presso il proprio domicilio su ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. I prodotti, come al solito, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in versione no brand (salvo indicazione differente).

Correte immediatamente sul canale Telegram di TecnoAndroid, vi attendono tantissimi codici sconto Amazon e spettacolari offerte.

Comet: gli sconti vi faranno impazzire

Gli sconti disponibili da Comet partono con l’idea di fornire al consumatore la possibilità di accedere ad un omaggio molto speciale, infatti coloro che acquisteranno un televisore o un elettrodomestico tra quelli contrassegnati, potranno ricevere in cambio la Lavazza jolie Plus, la macchina per il caffè del valore commerciale di 130 euro, con la quale sono incluse anche ben 216 cialde.

In aggiunta alla suddetta promozione, sono disponibili anche tantissimi altri prodotti in offerta a prezzi abbastanza interessanti, tra cui troviamo Xiaomi Mi 11 Lite, xiaomi Mi 10T Oppo a53, Samsung Galaxy A52 o anche semplicemente un Oppo A15.

Tutti gli sconti, riguardanti anche differenti categorie merceologiche, sono raccolti per voi direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, ricordando tutte le indicazioni precedenti in termini di disponibilità d’acquisto.