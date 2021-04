Facebook e Instagram sono down. Il disservizio è partito all’incirca dieci minuti fa in buona parte del mondo. Non funzionano ne le versioni desktop per i browser ne le varie applicazioni pensate per poter usare le piattaforme. Il problema al momento non è noto, ma non è solo un problema nazionale visto che le segnalazioni sono tantissime.

La particolarità di questo down è che arriva dopo pochi giorni la pubblicazione dei dati relativi a più di mezzo miliardo di account Facebook. Potrebbe esserci un collegamento, magari un down di emergenza fatto dalla compagnia stessa, ma è poco probabile. Potrebbe essere un altro attacco hacker e a questo punto non ci sarebbe niente di cui stupirsi.

Facebook non funziona così come Instagram

Nel giro di quindici minuti sono arrivati oltre 20.000 segnalazioni da più parti del mondo. Come detto non funziona né su computer né su dispositivi mobile. C’è da sottolineare però la differenza. Nel caso dei computer, tramite browser aprendo Facebook si visualizzerà un messaggio che ci farà sapere che qualcosa è andato storto. Nel caso delle applicazioni, la piattaforma si apre e inizialmente sembra andare, ma poi no è così. Se si cerca di caricare una pagina, per esempio, si andrà in contro a un caricamento infinito.

Per Instagram la situazione è fondamentalmente la stessa con oltre 10.000 segnalazioni. Si parla di un black out totale che però non va a interessare anche WhatsApp. Non resta che aspettare e vedere se verrà rivelato il motivo di questo disagio. Potrebbe volerci anche molto visto le ultime volte.

Aggiornamento delle 23:45: Entrambi i social sono tornati a funzionare