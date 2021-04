Sono passati soltanto pochi mesi dal lancio dei nuovi auricolari wireless Samsung, svelati appunto nel mese di gennaio in occasione della presentazione dei top di gamma della serie Galaxy S21. Il colosso però sembra essere già a lavoro su un nuovo modello, ma non è tutto. A breve arriverà anche una nuova versione dei Samsung Galaxy Buds Pro attualmente in mercato ed essa nascerà dalla collaborazione con Adidas!

Samsung e Adidas danno vita a un’edizione limitata dei Galaxy Buds Pro!

Samsung e Adidas collaborano per la realizzazione di un’edizione limitata degli auricolari Galaxy Buds Pro, il cui design si ispirerà alle scarpe Stan Smith. Gli auricolari, già apparsi in un primo render, avranno un design a tema che coinvolgerà anche la tipica scatolina, la quale sarà decisamente rivoluzionata e proposta in una nuova veste più che particolare.

I Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals saranno inseriti all’interno di una scatola la cui forma riprenderà quella del tipico cappello prodotto dal marchio Adidas. Gli auricolari, inoltre, pur mantenendo la loro struttura originaria si distingueranno per la grafica verde e bianca.

L’edizione speciale pensata da Samsung e Adidas sarà rilasciata nel corso dei prossimi giorni. Purtroppo però non sarà possibile procedere con l’acquisto in qualsiasi Paese poiché sarà rilasciata esclusivamente in Corea del Sud a un costo che dovrebbe ammontare a circa 240,00 dollari.

Le probabilità che Samsung decida di immettere l’edizione Adidas Originals dei suo Galaxy Buds Pro anche nel mercato europeo sembrano al momento particolarmente basse ma nel corso delle prossime settimane potrebbero venir fuori ulteriori informazioni.