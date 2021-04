A partire dallo scorso 1° aprile 2021 l’operatore WindTre ha lanciato un nuovo portafoglio di offerte MIA, in questo caso dedicato ai già clienti con vincolo in scadenza o scaduto, le cui offerte personalizzate erano precedentemente denominate MIA Plus.

L’operatore arancione ha quindi aggiornato da oggi il suo listino di offerte dedicate ai già clienti WINDTRE selezionati, proposte principalmente nei rivenditori aderenti e nell’app WINDTRE. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre MIA da 7.99 euro al mese per alcuni già clienti

Più precisamente, sono cambiate le offerte della gamma MIA Plus, che possono essere proposte con costi e bundle personalizzati ai già clienti WINDTRE ricaricabili con vincolo in scadenza o scaduto (esclusi clienti con offerte Partita IVA), disponibili anche per i clienti Easy Pay con offerte in scadenza. Il nuovo portafoglio per questo target di già clienti è ora denominato semplicemente MIA, che è composto da un massimo di 3 tipologie di offerte che possono essere proposte ai clienti WINDTRE selezionati.

Le tipologie di offerte, analogamente a quelle dedicate al cambio offerta per i già clienti dell’operatore, sono denominate MIA, MIA Unlimited e MIA +Unlimited. Inoltre, è disponibile anche la gamma MIA Smart Pack, con cui i clienti con vincolo in scadenza o scaduto possono abbinare all’offerta anche uno smartphone a rate da un listino dedicato. Le nuove offerte in questione, che fanno parte della categoria cosiddetta “Rivincolo” saranno disponibili fino al 3 Maggio 2021, salvo eventuali cambiamenti.

Ad ogni cliente WINDTRE in target sarà quindi proposto un portafoglio personalizzato, composto da massimo 3 tipologie di offerta. Tra queste troviamo la MIA Easy Pay con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e con bundle di traffico dati variabile: 50 Giga. Anche MIA Unlimited Easy Pay e infine MIA +Unlimited Easy Pay. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli delle offerte.