Alcuni già clienti WindTre stanno ricevendo una proposta da parte dell’operatore che offre loro 50 Giga di traffico internet mobile aggiuntivi, da utilizzare entro 30 giorni dal momento dell’attivazione della promozione.

La comunicazione di WindTre può avvenire tramite SMS o dall’app ufficiale dell’operatore, all’interno della sezione dedicata alle offerte personalizzate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre regala ad alcuni già clienti selezionati 50 Giga di traffico internet

Il cliente WindTre che riceve il messaggio promozionale deve rispondere all’operatore scrivendo il testo 50GIGASI entro 3 giorni dal momento in cui si è ricevuto l’SMS in questione. Ecco l’SMS in questione: “WINDTRE ti ha riservato un regalo: 50 GIGA GRATIS per 30 giorni. Attivali subito, rispondi 50GIGASI a questo SMS entro 3 giorni. I GB si aggiungono alla tua offerta senza costi e si disattivano dopo 30 giorni. In più recandoti presso un negozio WINDTRE puoi avere MIA 50 Easy Pay con 50 GIGA, minuti illimitati e 500 SMS allo stesso prezzo della tua offerta attuale. NESSUN costo di attivazione con offerta attiva 24 mesi. Trova il negozio più vicino su windtre.it/trova-negozio“.

Come già detto, dopo aver attivato gratuitamente i 50 Giga bonus, questi saranno utilizzabili per un periodo di 30 giorni, scaduto il quale i Giga aggiuntivi vengono disattivati. Come specificato dall’SMS, il cliente ha anche la possibilità di recarsi in un negozio WindTre per effettuare il cambio della propria offerta tariffaria con la MIA 50 Easy Pay ad un prezzo mensile personalizzato.

Il costo di attivazione è gratuito se si mantiene l’offerta attiva per un periodo minimo di 24 mesi. Nel messaggio inviato da WindTre non vengono specificati ulteriori dettagli su eventuali costi aggiuntivi, nel caso in cui il cliente effettui il recesso prima del periodo indicato.