È stato già ordinato il primo episodio della nuova e acclamata serie TV Hot Pink. In uscita su Amazon Prime Video ha in serbo tantissime novità e colpi di scena. Uno di questi è il grande ritorno di Sarah Michelle Gellar, l’attrice che ha fatto emozionare intere generazioni.

Chi cresciuto tra gli anni ’90 e i 2000 non può aver dimenticato Sarah Michelle Gellar. Con i suoi quarant’anni circa (non si chiede mai l’età a una signora) Hot Pink non è certo il suo primo ruolo di attrice. Ecco tutte le novità e ciò che si conosce sull’uscita di questa nuova serie TV targata Amazon.

Hot Pink presto in arrivo su Amazon Prime Video insieme a Sarah Michelle Gellar

Sta per arrivare Hot Pink, la nuova e acclamata serie TV su Amazon Prime Video. Purtroppo dovremo deludere tutti i fan sfegatati di Sarah Michelle Gellar. L’attrice infatti con molta probabilità non rivestirà il ruolo di attrice protagonista.

Tutti la ricordano nella serie cult Buffy The Vampire Slayer. Quanti si sono innamorati di lei! Non ci si può nemmeno dimenticare di Cruel Intentions, The Grudge e il più “recente” film action su Scooby-Doo. Ma torniamo da Hot Pink.

Questo titolo è ispirato al romanzo What Girls Are Made Of scritto da Elana K. Arnold. Dalla sua trama possiamo intuire il contenuto su cui si svilupperà Hot Pink. Il libro parla di Nina Fay, donna dedicata completamente al suo fidanzato proprio perché non crede che qualcuno possa amare incondizionatamente. Tuttavia ogni suo sforzo è valso a poco. Infatti lui la lascerà innescando in lei una forsennata ricerca per trovare se esistono le condizioni per il vero amore.

Produttrice esecutiva di Hot Pink è Elisabeth Holm. Desiree Akhavan invece sarà la produttrice dell’episodio pilota che ne vedrà anche la sua direzione. Realizzata da Amazon in collaborazione con Annapurna Pictures il titolo vedrà tra gli addetti anche Rebecca Green come produttrice esecutiva.

Insomma tutti non vedono l'ora di rivedere Sarah Michelle Gellar in scena, come se mai avesse lasciato gli schermi. Continua a farci stupire Amazon.