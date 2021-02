Amazon è la piattaforma e-commerce più diffusa al mondo. Il suo obbiettivo è quello di restituire un’esperienza di acquisto comoda, veloce e unica nel suo genere. Addirittura in diversi Paesi del Mondo possiede una flotta aerea personale per le consegne. Molti che già utilizzano questo negozio on-line conoscono “Prime“, l’abbonamento annuale che permette di accedere a diversi servizi tra cui spedizioni gratuite e più veloci. Nondimeno ci sono altri 4 servizi davvero fantastici che possono soddisfare le esigenze di molti. Inoltre è possibile provarli gratuitamente per un periodo di prova. Ecco tutte le istruzioni per potervi accedere.

Amazon offre 4 servizi imperdibili da provare assolutamente e gratuitamente

Amazon nel suo pacchetto di offerta oltre ad essere una piattaforma e-commerce completa, con il tempo ha inserito alcuni servizi davvero interessanti. Dallo streaming alla musica, passando per i libri ecco le 4 proposte tutte da provare gratuitamente.

Amazon Music

Altra offerta degna di nota è Amazon Music. Nella sua versione Free anche questa piattaforma di musica streaming è inclusa nell’abbonamento Prime, ma con un catalogo limitato di tracce. Per poter accedere agli oltre 70 milioni di brani è necessario sottoscrivere il servizio Unlimited che costa 9,99 euro al mese. I clienti Prime possono anche avere 2 mesi gratis pagando 99,00 euro all’anno.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Amazon Music.

Amazon Kindle Unlimited

Infine c’è Kindle, l’applicazione di Amazon che garantisce un’esperienza di lettura “evoluta”. Kindle Unlimited permette di accedere a letture illimitate per più di 1 milione di titoli e da qualsiasi dispositivo. Anche in questo caso sono previsti 30 giorni gratis e al rinnovo il costo è di 9,99 euro al mese.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Kindle Unlimited.

Amazon Prime Video

Uno dei più famosi e utilizzati è Amazon Prime Video. Questo servizio di video on demand offre un numero incredibile tra film e serie tv oltre ai contenuti originali di esclusiva produzione Amazon Studio. Incluso nell’abbonamento Prime, questa piattaforma streaming si rinnova automaticamente a 3,99 euro al mese. Oppure in promozione al 25% di sconto se si decide per un unico addebito di 36,00 euro all’anno. Tuttavia per chi fosse interessato può accedere ad un periodo di prova gratuita di 30 giorni.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Amazon Prime Video.

Amazon Prime Student

Ad ogni modo per chi frequenta l’università c’è Prime Student che offre tutti i vantaggi Amazon Prime a metà prezzo con un abbonamento di 18,00 euro all’anno. Chiaramente fino al giorno della Laurea. Inoltre si può utilizzare il periodo d’uso gratuito senza alcun costo di 90 giorni, sponsorizzato da Microsoft Surface.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Prime Student.