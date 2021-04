Carrefour ha quest’oggi reso disponibile una campagna promozionale che nasconde al proprio interno occasioni ghiottissime per tutti gli utenti che vorranno accedere agli sconti più interessanti della giornata, riuscendo nel contempo a risparmiare moltissimo.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile nei vari punti vendita sparsi per il territorio, ma non sarà possibile fruirne direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Gli acquisti prevedono la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nelle stese location, con possibilità inoltre di godere di un prodotto completamente sbrandizzato.

Carrefour: il volantino con tantissimi prezzi bassi

Il miglior smartphone in promozione da Carrefour è sicuramente l’Apple iPhone 11, un modello assolutamente economico che promette all’utente la possibilità di godere di prestazioni decisamente importanti, ad un prezzo non particolarmente elevato. Al giorno d’oggi, infatti, saranno effettivamente necessari 679 euro per il suo acquisto definitivo, nella variante con 128GB di memoria interna.

Riducendo leggermente le pretese e le aspettative, incrociamo poi dispositivi più economici e prestazionalmente di fascia più bassa, tra questi spiccano Motorola E6s, Alcatel 1SE 2020, Samsung Galaxy A20e, Oppo Reno 4Z, Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche un buonissimo Xiaomi Redmi 9AT.

Tutti gli sconti racchiusi nel volantino Carrefour sono stati riassunti per comodità direttamente qui sotto nelle pagine della campagna, ed inseriti come galleria fotografica per facilitare l’accesso ai singoli prezzi.