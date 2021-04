Android: 9 app a pagamento sono diventate gratis sul Play Store

Seguendo la maggior parte dei pareri, non ci sono dubbi: Android risulta ad oggi imbattibile sia in quanto ecosistema, inteso come numero di utenti, che in quanto sistema operativo mobile.

I numeri danno infatti ragione a Google visto che in tutto il mondo sono presenti oltre 2 miliardi di clienti che almeno una volta al mese usano il loro smartphone o dispositivo Android. Il merito è della grande crescita di una piattaforma che di problemi ne ha affrontati eccome. Il primo era relativo alla stabilità dal momento che in tanti lamentavano problemi come blocchi improvvisi, spegnimenti e quant’altro. Ad oggi proprio la stabilità è uno dei punti forti di Android che inoltre ha sviluppato un’incredibile versatilità. Personalizzare uno smartphone con a bordo il robottino verde è davvero semplice, soprattutto se ci si rapporta al Play Store di Google. Qui sono disponibili tantissimi titoli molto interessanti sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista del prezzo. Solo per oggi in molti potranno beneficiare di un nuovo gruppo di titoli offerti gratis invece che a pagamento.

Android: solo per oggi gli utenti possono avere gratis diversi titoli a pagamento del Play Store

Nell’elenco in basso sono disponibili alcuni titoli a pagamento che solo per qualche giorni gli utenti Android potranno scaricare gratis.