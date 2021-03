Fino a poco fa quando si parlava di OnePlus si sapeva che in sviluppo c’erano giusto un paio di smartphone ormai non è più così. Quando si parla del produttore cinese bisogna fare i conti più dispositivi e quindi è facile che qualcuno venga cancellata in fase di sviluppo. Tra questi ce n’è uno che doveva essere un po’ speciale, una versione particolare del Nord SE.

OnePlus Nord SE quindi non vedrà la luce. Diversi mesi fa erano arrivate notizie sulla collaborazione con un designer per la creazione di questo smartphone. Apparentemente però ora è stato accantonato in via definitiva. Sul dispositivo non si sapeva niente tanto che non sono comparsi neanche i render, giusto qualche disegno della scatola.

OnePlus: niente Nord SE

Essendo un dispositivo progettato insieme a un designer era ovvio che OnePlus avrebbe puntato più sull’estetica. Dovevano arrivare anche wallpaper unici e dedicati esclusivamente a chi avrebbe comprato lo smartphone. A livello di specifiche non sarebbe stato diverso dallo smartphone originale. La presentazione era previsto verso la fine della prima parte del 2021, tra pochi mesi quindi.

Detto questo, la collaborazione con il designer, Max Jambor, potrebbe non essere finita qui. È possibile che il lavoro sia stato dirottato verso altri progetti. ormai OnePlus è diventato un marchio imprevedibile in grado di presentare nuovi smartphone adatti a diverse tipologie di consumatori. Un dispositivo unico dal punto di vista artistico avrebbe potuto trovare la sua nicchia di mercato. Non lo sapremo mai e al massimo dovremo aspettare un nuovo progetto per scoprirlo.