OnePlus Nord ha una serie di varianti, ma OnePlus non si accontenta mai, quindi aggiorna la prima generazione con nuove funzionalità e miglioramenti. Il mid-ranger è pronto per ricevere OxygenOS 11 che si basa sul sistema operativo Android 11.

L’OEM cinese ha lanciato la OxygenOS 11 per un certo numero di smartphone OnePlus negli ultimi mesi. È stato disponibile per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 8T e gli altri smartphone della serie OnePlus 8. Presto sarà pronto anche per i device OnePlus più vecchi.

OnePlus Nord: l’aggiornamento é disponibile al download

La OxygenOS 11 basata su Android 11 è in fase di lancio per OnePlus Nord. Il log delle modifiche menziona una serie di miglioramenti al sistema, al display ambientale, alla galleria e alla modalità scura. Il sistema è in fase di aggiornamento ad Android 11 e porta un design nuovo di zecca con diverse ottimizzazioni dei dettagli. Anche alcune stabilizzazioni di app di terze parti sono state ottimizzate per un’esperienza migliorata e più confortevole.

La funzione Ambient Display del device ora viene fornita con uno stile orologio Insight. È stato sviluppato insieme alla Parsons School of Design. L’idea è che l’orologio cambierà in base ai dati di utilizzo dello smartphone. La OxygenOS aggiunge anche il display sempre attivo Canvas.

La Galleria di OnePlus ha anche una funzione Storia. Può creare storie settimanali automaticamente utilizzando foto e video. Anche la Home ha un nuovo aspetto e un widget meteo con un effetto di animazione più intelligente. La modalità scura, invece, riceve un tasto di scelta rapida ed ora consente l’attivazione automatica della funzionalità e la personalizzazione dell’intervallo di tempo.

L’aggiornamento dovrebbe essere giá disponibile. Aspettati di ricevere una notifica in qualsiasi momento presto sul tuo OnePlus Nord.