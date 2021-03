Grandi offerte al giusto prezzo di vendita attendono gli utenti che avranno l’opportunità di recarsi personalmente in uno degli innumerevoli punti vendita coinvolti nella campagna promozionale di Coop e Ipercoop, attualmente disponibile in Italia.

Esattamente alla pari di Euronics e Trony, anche in questo caso gli acquisti sono limitati (almeno ai seguenti prezzi) in specifiche regioni del nostro paese, in particolare sarà possibile recarsi in Veneto, Friuli venezia giulia, Sicilia, Marche e Emilia Romagna, non altrove o direttamente online sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: il volantino con tutte le offerte del periodo

Alla base del volantino di coop e ipercoop troviamo l’ottimo Oppo Reno 4Z, uno smartphone reso disponibile in Italia verso la fine del 2020, e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Gli utenti, infatti, lo potranno acquistare spendendo solamente 299 euro, per la variante con garanzia di 24 mesi, ed ovviamente no brand.

Nell’eventualità in cui si desiderasse risparmiare ancora di più, è possibile volgere la propria attenzione verso i modelli di fascia bassa, in questo caso rappresentati da Alcatel 1 SE 2020, Xiaomi Redmi Note 9S o Xiaomi Redmi 9, tutti con prezzi che non supereranno i 169 euro (ma chiaramente con rinunce importanti in termini di prestazioni generali).

Il volantino Coop e Ipercoop coinvolge anche altre categorie merceologiche o prodotti in generale, per conoscerlo da vicino e scoprire cosa l’azienda ha riservato appositamente per voi, dovete correre subito ad aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo.