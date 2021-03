Passa a Very Mobile, l’operatore semplice, trasparente e vantaggioso. È questa la promo che invoglia gli utenti a dare un’occhiata a quella che è la super offerta di sempre. Dedicata a chi passa da un’altro operatore, riserva un prezzo davvero speciale. Ecco tutti i dettagli e come è possibile attivarla.

Non c’è partita, Very Mobile è sempre in attacco e fa goal anche a Iliad

Davvero pare non esserci partita. Tra gli MVNO, Very Mobile è tra quelli ad oggi che sta proponendo le migliori offerte in assoluto. Fantastica la promozione “Passa a Very“. Sempre in attacco riesce a fare goal anche a Iliad.

Infatti proprio per chi proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri, Very Mobile ha in caldo un’offerta a soli 4,99 euro al mese. Inclusi ci sono:

minuti e sms illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali;

verso numeri fissi e mobili nazionali; 30 GB di traffico internet.

Il costo di attivazione è gratis, lo regala Very Mobile. Mentre la SIM invece di costare 9,99 euro è scontata a 5,00 euro. Unica condizione per beneficiare di questo particolare sconto è attivare la promozione online.

Invece per chi ama navigare in internet e 30 GB non dovessero bastare, Very Mobile offre 100 GB a 6,99 euro. Quindi con una maggiorazione di soli 2 euro l’utente avrà a disposizione più della metà dei Giga. Davvero niente male.

Attivare l’offerta è facile e paratico. Basta recarsi sul sito ufficiale di Very Mobile, selezionare la tariffa desiderata e seguire le istruzioni. È importante ricordare che Very Mobile si appoggia sulla rete WindTre al secondo posto nella classifica dei migliori operatori 2020. Copertura garantita per il 99% del territorio italiano. Inoltre non ci saranno sorprese, addio extra costi e consumi imprevisti. Infine con l’app ufficiale tutto sarà sotto controllo e facilmente consultabile in ogni dettaglio.

Interessante anche l’iniziativa “Porta un amico in Very” che permette di guadagnare fino a 50 euro di ricariche omaggio. Per ogni cliente attivato l’operatore mobile accrediterà 5 euro sul conto telefonico. Visti i recenti aumenti su alcune tariffe, potrebbe fare comodo una segnalazione.