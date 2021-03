Ancora una volta Altroconsumo ha pubblicato una classifica aggiornata degli operatori mobili che offrono la migliore rete mobile in Italia. I risultati sono frutto dell’ormai consolidata app CheBanda, creata in collaborazione con QoSi. Molto interessante il fatto che i dati raccolti durante il 2020 sono il frutto di un nuovo algoritmo che tiene conto non solo delle zone a maggiore densità abitativa, ma anche di quelle rurali.

Quindi si può dire che la classifica, che fra poco vi mostreremo, è frutto sì dei soliti 4 fattori, ma anche di un quadro a più ampio spettro di completezza nel servizio. Ecco i risultati e come ogni utente può verificare quale sia la compagnia telefonica che garantisce la migliore navigazione nella sua zona.

La classifica di chi offre la migliore rete mobile in Italia

Son 4 i parametri utilizzati per assegnare i punti a ciascun operatore in grado di stabilire quale offre la migliore rete. Sono riportati sul sito di Altroconsumo alla sezione dell’App CheBanda:

Misurazione della velocità di download e upload .

e . Verifica della visione di un filmato su YouTube .

su . Verifica della navigazione su alcuni siti internet.

su alcuni siti internet. Misurazione della latenza.

Rilevati da ciascun utente che ha scaricato l’applicazione e ha eseguito i test, hanno prodotto la classifica della migliore rete mobile in Italia. Lungo i 12 mesi dell’anno 2020 il primo posto se lo è aggiudicato Vodafone realizzando 18.988 punti. Il colpo di scena ce lo regala WindTre che con i suoi 18.269 punti supera TIM che ne ha realizzati solo 16.989. Ultimo posto per Iliad che ha collezionato 15.016 punti.

Interessante il risultato che ha visto WindTre sorpassare TIM e non di poco. Tra l’altro riducendo anche il distacco dalla primatista Vodafone. Ma come ogni utente può verificare qual è l’operatore che offre la migliore rete mobile nella zona dove abita?

CheBanda: l’app gratuita per scegliere il miglior operatore in zona

Per poter scegliere in modo consapevole il miglior operatore mobile in zona che offre una buona velocità di connessione basta scaricare l’app gratuita CheBanda. Offerta da Altroconsumo permette di effettuare uno speed test attraverso i 4 parametri sopracitati posizionandosi sulla mappa proprio dove l’utente necessita il servizio e scoprendo la migliore rete mobile disponibile.

Questo permette di poter scegliere l’operatore telefonico in base alle proprie esigenze. Soprattutto in questo periodo che a causa del Covid-19 ci costringe a casa in Dad, la didattica a distanza o in smartworking.

L’app CheBanda può essere scaricata sia per Google Play che per App Store.