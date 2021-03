Gli utenti che intendono cambiare operatore e passare a TIM possono sfruttare i vantaggi della ricaricabile Gold Pro. Il gestore italiano, con questa promozione, mette a disposizione un pacchetto con 70 Giga per navigare in internet, con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di Gold Pro è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Disponibile per gli utenti anche un’alternativa diretta alla Gold Pro. Sempre in queste settimane, infatti, TIM proroga la sua tariffa Steel Pro. La Steel Pro prevede un ticket composto sempre da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 6,99 euro al mese.

Sia nella prima che nella seconda circostanza, gli utenti di TIM che attivano la Gold Pro e la Steel Pro dovranno corrispondere una somma di 10 euro per il rilascio della SIM. Queste particolari iniziative di TIM possono essere sottoscritte solo in uno store ufficiale del gestore italiano. Fondamentale per l’effettiva attivazione delle offerte la richiesta di portabilità da Vodafone, WindTre, Iliad e altri operatori low cost.