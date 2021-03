The 100, serie post-apocalittica targata CW e arrivata su Netflix, ha raccolto proseliti in tutto il mondo. Si è conclusa dopo sette stagioni, ma i fan chiedono a gran voce un proseguimento.

Da tempo si sono susseguite voci attorno a una possibile ottava stagione. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

The 100: vedremo mai nuovi episodi su Netflix?

La risposta è purtroppo negativa. Come già annunciato in passato da Jason Rothenberg, creatore dello show, The 100 non avrà un’ottava stagione.

La decisione era stata presa di comune accordo con i piani alti del network per evitare di allungare inutilmente il brodo e chiudere l’arco narrativo con il botto.

Nulla però vieta loro di tornare a esplorare il mondo di The 100 con nuove storie, magari con uno spin-off. Si vocifera infatti di una serie chiamata Anaconda, ambientata 97 anni prima di quanto narrato nello show originario.

Titolo utilizzato per l’ottavo episodio della settima stagione e che, per alcuni aspetti, sembrava proprio poter dare via a una serie prequel. Al momento non c’è nulla di confermato, ma Jason e il cast sperano di poter presto aggiornare i fan con nuove notizie.

La serie con Eliza Taylor nei panni di Clarke Griffin è stata una delle più seguite sulla piattaforma. Siamo convinti del fatto che Netflix prima o poi asseconderà il desiderio dei fan, come fatto anche con altre produzioni televisive.

In ogni caso, se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per effettuare un binge-watching delle sette stagioni e buttarvi a capofitto nel mondo post apocalittico di The 100.