La serie post apocalittica targata CW è arrivata in Italia su Netflix, generando in poco tempo una grande fan base. La serie si è chiusa dopo sette stagioni, ma sono in molti a sperare in un continuo.

La domanda rimane la seguente da mesi. Ci sarà o no un’altra stagione di The 100? Ecco tutto quello che sappiamo.

The 100, la verità sui nuovi episodi della serie Netflix

Purtroppo non ci sarà un’ottava stagione. Jason Rothenberg, creatore dello show, ha più volte spiegato come la decisione fosse già stata presa dai piani alti dopo la quinta. L’annuncio venne poi dato nell’agosto del 2019.

Il rischio era quello di incappare in un arco narrativo troppo longevo che avrebbe potuto stancare i fan. Gli sceneggiatori hanno quindi progettato un piano comune per chiudere tutte le storie, senza lasciare spiragli aperti.

Ma rimane comunque una piccola speranza di rivedere l’universo di The 100. Da tempo si vocifera della realizzazione di uno spin-off chiamato Anaconda, ambientato 97 anni prima delle avventure narrate nella serie originale.

Al momento non ci sono conferme in merito, ma diversi indizi sono stati lanciati da un episodio dell’ottava e ultima stagione che presentava il suddetto titolo. Una puntata flashback che poteva benissimo funzionare come prequel per un nuovo show.

Potrebbe sicuramente fare gola a The CW, oppure finire direttamente su Netflix. Non è la prima volta, infatti, che la nota piattaforma di streaming decida di dare nuova linfa vitale a serie amate dai fan.

Non resta che attendere e capire quali saranno le sorti di The 100. Nel frattempo, se ancora non l’avete vista, questo è il momento ideale per un bingo watching delle 8 stagioni.