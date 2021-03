Il colosso sudcoreano Samsung sta rilasciando in queste ore un nuovo aggiornamento software per alcuni suoi dispositivi. Tra questi, vi sono il Samsung Galaxy S20 FE in versione 5G, i due tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite e Galaxy Tab S7 e le cuffie Galaxy Buds Pro.

Samsung sta quindi rilasciando un nuovo update per i suoi device. Nello specifico, il Samsung Galaxy S20 FE in versione 5G sta cominciando a ricevere anche nel nostro paese l’aggiornamento con il firmware in versione G781BXXU2CUC6, G781BOXM2CUC5, E G781BXXU2CUC5. Come indicato nello screenshot qui in basso, verrà migliorata ulteriormente la stabilità generale del dispositivo, ma verranno anche introdotte alcune funzionalità riguardanti la fotocamera, come ad esempio la possibilità di utilizzare il sensore grandangolare anche nella modalità Pro. Oltre a questo, l’aggiornamento porta con sé le ultime patch di sicurezza relative al mese di marzo 2021.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite in versione Wi-Fi e LTE 4G riceve invece l’ultima release di Android 11 con l’aggiornamento del firmware P61 * XXU4CUBB e, anche in questo caso, vengono aggiornate le patch di sicurezza. Samsung Galaxy Tab S7 (in versione Wi-Fi e 5G) e le cuffie Galaxy Buds Pro, infine, hanno ricevuto l’aggiornamento con il firmware T97 * XXS2BUC1e R190XXU0AUC3. In entrambi i casi, vengono comunque apportati alcuni miglioramenti riguardanti la stabilità e le prestazioni generali dei due dispositivi.

Come già accennato, questi aggiornamenti sono al momento in fase di roll out e dovrebbero essere distribuiti a breve nel nostro paese.