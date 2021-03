La serie TV che non ha bisogno di presentazioni. Dopo tre stagioni al cardiopalma, ricche di colpi di scena e tante chicche per i fan degli anni ’80, l’attesa per la quarta di Stranger Things è alle stelle.

In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi e su cosa ci si può attendere dal punto di vista narrativo.

Stranger Things, cosa sappiamo sulla quarta stagione

Le riprese di Stranger Things i sono purtroppo dovute fermare per via dell’emergenza Covid, ma gli sceneggiatori hanno sfruttato lo stop forzato per concentrarsi sulla qualità del prodotto e limare le imperfezioni.

Il regista Shawn Levy ha infatti stuzzicano i fan affermando i fratelli Duffer abbiano avuto il tempo di creare un qualcosa di eccezionale. E le nuove foto dal set, emerse in questi giorni in rete, lasciano presagire grandi cose.

Tra i momenti più attesi c’è senza dubbio il ritorno di David Harbour nei panni dello sceriffo Hopper, il cui rapporto con Undici si è intensificato nelle stagioni precedenti. Nonostante non abbiano alcun legame di sangue, i due hanno ormai instaurato un rapporto genitoriale.

Ovviamente non mancheranno le atmosfere horror del SottoSopra. Sono stati proprio gli attori dello show a promettere atmosfere più dark rispetto alle precedenti stagioni.

Se non ci saranno altri intoppi, la quarta stagione arriverà entro la fine dell’anno su Netflix: ottobre potrebbe essere la finestra di lancio ideale, come accaduto in passato.

Trascorrere Halloween facendo binge-watching della quarta stagione sarebbe infatti un’ottima idea. I fan sono ormai pronti a tutto.