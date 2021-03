La quarta stagione di Stranger Things è uno dei contenuti più attesi su Netflix di quest’anno, la serie TV a stampo vintage infatti, conquistato tutti gli utenti grazie ad una storia coinvolgente e a personaggi ben caratterizzati immersi in una location stile anni 80′.

Ovviamente ora i fan, sono a caccia di tutti i possibili indizi legati alla quarta season in arrivo, di cui però ancora non si sa la data precisa. A quanto pare, qualche contenuto arriva direttamente dalla produzione, sono state infatti pubblicate in rete le foto, direttamente dalla location, che inquadrerebbero quello che potrebbe essere il Sottosopra della serie, luogo oscuro che da sempre gioco un ruolo importante nel contenuto.

Le foto

NEW PHOTOS FROM THE STRANGER THINGS 4 SET…😱📸👽 pic.twitter.com/VRRJgKmbDu — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 13, 2021

Le foto in arrivo direttamente dal set, inquadrano la cittadina immaginaria di Hawkins, Indiana, non ancora libera dal sottosopra, esse inquadrano infatti un parcheggio per roulotte, completo di veicoli degli anni 80′ storicamente molto accurati, parzialmente avvolti da viticci che offrono un aspetto inquietante, tipico del background presente nel sottosopra.

Vi ricordiamo che la quarta season è ancora in produzione, essa ha infatti subito molti ritardi a causa della pandemia, che il regista Shawn Levy ha però accolto positivamente: “I rallentamenti a causa del Coronavirus hanno avuto un impatto molto positivo sulla serie, in realtà, perché hanno permesso ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto nella storia del brand, di scrivere l’intera stagione prima di girarla e di avere il tempo anche di riscriverla, concedendogli una finestra temporale di riflessione che, nelle precedenti stagioni, non avevano mai avuto. Quindi posso assicurare che la qualità di queste sceneggiature sarà eccezionale, forse la migliore di sempre”.