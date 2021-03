Iliad: la Flash 100 durerà ancora per 10 giorni, ecco il regalo pazzesco

Tutto il percorso di Iliad è stato scandito sempre dagli stessi ritmi forsennati imposti dall’azienda. Questi sono stati poi estesi anche alla concorrenza, la quale per tenere il passo ha dovuto modificare le sue offerte e lanciarne di nuove in maniera molto più frequente.

Il ritmo di Iliad dunque è l’attuale ritmo dell’intero mercato della telefonia mobile, dove i gestori ogni giorno si affannano a promuovere qualcosa di nuovo. Il nostro provider proveniente dalla Francia però resta sempre in testa i pensieri degli utenti che ricercano un nuovo gestore, soprattutto grazie ai contenuti offerti. A mettere benzina sul fuoco poi in senso positivo è arrivata l’ultima promozione disponibile, la quale riesce ad offrire 100 giga.

Iliade: è ufficiale ancora per 10 giorni la celebre Flash 100 che regala il 5G agli utenti

Ancora una volta Iliad fa parlare di sé grazie all’ultima offerta lanciata sul mercato durante questo mese di marzo. Stiamo parlando della ormai famosissima Flash 100, promo che al suo interno include tutti i migliori contenuti. Questa soluzione però sarà disponibile solo per altri 10 giorni, fino alla fine di questo mese.

Al suo interno gli utenti che la sottoscrivono possono trovare minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati per navigare sul web. La connessione offerta da Iliad, peraltro in regalo, è quella del 5G. Il prezzo mensile dell’offerta corrisponde a soli 9,99 €, i quali saranno validi per sempre senza alcun tipo di rimodulazione in futuro. Ricordiamo che è previsto solamente il costo iniziale di attivazione.