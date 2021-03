Iliad: la Flash 100 durerà ancora qualche giorno, solo 9,99 euro per la miglior promo

Dubitare ancora di Iliad di certo non ha senso, soprattutto se si valutano gli ultimi dati ufficializzati dal noto gestore proveniente dalla Francia. Secondo quanto riportato infatti gli utenti sarebbero diventati ufficialmente 7 milioni in Italia, superando dunque l’ultimo record di 6 milioni ufficializzato alla fine del mese di dicembre.

La crescita di questo gestore è dovuta soprattutto alle grandi offerte lanciate sul sito ufficiale, le quali sono rimaste intatte durante questi primi tre anni di esercizio. Iliad infatti non ha mai abbandonato le promozionimigliori, le quali possono essere ancora sottoscritte. A rubare la scena a tutti però ci sta pensando l’ultima proposta ufficializzata all’inizio di questo mese di marzo. Stiamo parlando dell’ultima opportunità della linea Flash, la quale ora è disponibile con un numero di giga impressionante. Ovviamente il prezzo resterà invariato per sempre, come al solito per quanto concerne le promo di Iliad.

Iliad: la nuova Flash 100 batte la concorrenza e domina il mondo mobile

Flash 100. È proprio questo il nome dell’ultima trovata di Iliad che in questo momento riesce sicuramente a battere la concorrenza. Si tratta di un’opportunità che sarà disponibile ancora per qualche giorno, visto che il termine è previsto per la fine del mese di marzo. Tutti gli utenti che sottoscriveranno questa promozione potranno avere a disposizione il massimo. Iliad offre infatti minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il 5G inoltre è offerto in regalo da Iliad, sempre il solito prezzo di 9,99 € al mese per sempre.