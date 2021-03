WindTre rivolge periodicamente la sua attenzione ai clienti persi in precedenza e al fine di riconquistarli da il via a campagne di SMS winback tramite le quali propone delle offerte particolarmente economiche. Questo mese la tariffa lanciata con l’intento di convincere gli ex clienti a tornare a WindTre è la GO 50 Flash + che consente di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre GO 50 Flash +: nuova offerta per gli ex clienti!

La WindTre GO 50 Flash + prevede un costo di rinnovo di soli 8,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. L’attivazione, invece, avviene gratuitamente ma è richiesta una spesa di 10,00 euro per l’acquisto della nuova SIM.

La tariffa WindTre GO 50 Flash + potrà essere attivata soltanto dagli ex clienti contattati dal gestore via SMS, i quali hanno tempo fino al 22 marzo per recarsi in uno dei numerosi punti vendita del gestore, acquistare una nuova SIM e portare a termine l’attivazione dell’offerta winback del pacchetto GO 50.

Si ricorda che l’offerta in questione non potrà essere attivata indistintamente da tutti gli utenti interessati e che soltanto coloro che ricevono l’SMS da WindTre hanno la possibilità di ottenerla. Gli ex clienti non selezionati dal gestore possono comunque recarsi in uno dei punti vendita o accedere alla sezione “Offerte Per Te” e conoscere tutte le tariffe disponibili.

I clienti che desiderano mantenere invariato il loro numero ed effettuare il trasferimento del numero da Iliad o MVNO possono infatti ottenere una delle nuove tariffe del pacchetto GO.