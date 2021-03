La famiglia di smart device realizzati da Amazon si amplia con l’arrivo di Echo Show 10. Il nuovo dispositivo è appena stato annunciato ufficialmente ed è già disponibile per il pre-ordine. Le spedizioni partiranno il 14 aprile, ma attendere fino a questa data sarà dura.

Echo Show 10, infatti, rappresenta una evoluzione sostanziale dei precedenti modelli e porta l’integrazione con Alexa ad un livello successivo. Amazon infatti ha deciso di puntare su una feature unica che si aggiunge alle tantissime funzionalità già presenti.

Lo schermo da 10 pollici dotato di una risoluzione HD diventa sempre più il centro focale dell’assistente vocale grazie alla possibilità di ruotare per rivolgersi sempre verso chi sta dialogando.

Echo Show 10 ha un display che ruota automaticamente verso chi sta parlando

Echo Show 10 è dotato di una fotocamera grandangolare da 13 megapixel che è in grado di analizzare l’ambiente circostante e seguire i movimenti di chi lo sta utilizzando. In questo modo lo schermo sarà sempre rivolto verso l’utente con tutte le informazioni sempre visualizzabili.

I vantaggi di questo sistema non sono legati solo all’uso di Alexa ma danno il meglio di se anche durante le videochiamate. Non bisognerà restare sempre seduti e guardare direttamente il display ma ci si potrà spostare in autonomia senza preoccuparsi di non essere inquadrati.

Trattandosi di un dispositivo pensato per essere utilizzato mentre ci si sosta per la stanza, anche l’audio dello smart display è stato ottimizzato per adattarsi a questa feature. Amazon ha scelto di utilizzare due tweeter frontali e un woofer. Il motore che permette la rotazione è di tipo brushless, quindi si sposterà senza alcun rumore fastidioso.

Echo Show 10 è già disponibile per il preordine al prezzo di 249,99 euro. Le colorazioni disponibili sono bianco ghiaccio e antracite.