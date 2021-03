Autocertificazione: ecco il modello da scaricare per spostarsi

Tutti stanno facendo i piani per programmare le ormai prossime vacanze di Natale e in tempi di restrizione causati dal Covid-19 occorre farlo nei minimi dettagli. Ma prima di tutto, per chi ha la necessità di spostarsi, è necessario scaricare per tempo il modulo compilabile per l’autocertificazione.