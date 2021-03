Carrefour è veramente super, cerca di avvicinare nuovamente gli utenti all’acquisto degli smartphone e della tecnologia generale, proponendo una campagna promozionale, attiva fino al 21 marzo, tra le più interessanti del periodo corrente, sia in termini di qualità degli sconti, che di livello di prezzo finale.

L’accesso agli sconti è aperto sostanzialmente ad ogni cliente, basterà recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto, da segnalare quindi l’impossibilità di godere degli stessi prezzi sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il Tasso Zero potrà essere richiesto solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro, ed inoltre sarà necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti, per la verifica da parte della finanziaria.

Carrefour: il volantino con le occasioni da non perdere

Il volantino Carrefour punta a rendere felici gli utenti che vogliono acquistare un dispositivo Apple, per questo motivo ha deciso di includere al proprio interno l’iPhone 12, lo smartphone più richiesto ed in voga degli ultimi mesi, sebbene ad un prezzo molto vicino al listino attuale. La versione in vendita prevede 128GB di memoria interna, oltre che essere completamente sbrandizzata, con pagamento complessivo di 849 euro.

In caso contrario sono stati resi disponibili svariati sconti su smartphone molto più economici, e con sistema operativo Android, tra cui troviamo Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A31, TCL 10 SE, Oppo A73, Galaxy A21s, Oppo A53 o Xiaomi Redmi Note 9, solamente per citarne alcuni.

Tutte le altre promozioni sono disponibili in maniera dettagliata nelle pagine indicate nell’articolo.