Euronics riserva piacevoli sorprese ai consumatori che vogliono risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto che effettueranno nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, sebbene a tutti gli effetti la campagna sia limitata esclusivamente ai negozi del socio La Via Lattea.

Il risparmio non passa per il sito ufficiale, ma fortunatamente le scorte non appaiono essere limitate, di conseguenza sarà inoltre possibile decidere di recarsi gli ultimi giorni di validità della campagna, approfittando ugualmente dei singoli prezzi bassi. Il Tasso Zero si trova alla base del volantino Euronics, il cliente che spenderà più di 199 euro avrà piena facoltà di richiederlo, presentando comunque le buste paga dei mesi precedenti.

Euronics: il volantino non ammette repliche

L’attenzione di Euronics si è palesemente riversata verso la fascia media della telefonia mobile, tutti i migliori sconti sono legati a prodotti dai prezzi che non vanno oltre i 300 euro, regalando molte soddisfazioni a tutti coloro che vogliono risparmiare il più possibile.

I modelli effettivamente in promozione passano per Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart S, Oppo A15, Vivo Y20s, Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9S, Motorola Moto G30, Xiaomi Mi 10T Lite o anche Oppo Reno 4Z, Huawei P40 Lite E e similari.

Tante occasioni da non perdere assolutamente, con piccoli accenni ai top di gamma, come Xiaomi Mi 11 5G a 899 euro o gli ultimi Samsung Galaxy S21.