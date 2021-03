Il volantino Esselunga, mirato esclusivamente su un singolo prodotto, data la presenza dell’offerta tech, propone un prezzo veramente mai visto, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad uno smartphone a soli 99 euro.

Spendere poco è molto più semplice del previsto, ma è importante ricordare che gli acquisti saranno effettuabili esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale, con inoltre un quantitativo di scorte estremamente ridotto. Ciò sta a significare che, sebbene la scadenza della campagna sia fissata al 17 marzo, le disponibilità potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: il volantino lancia lo Xiaomi Redmi 9AT

Il volantino Esselunga focalizza la propria attenzione esclusivamente su uno smartphone, più precisamente lo Xiaomi Redmi 9AT, la più valida alternativa per la fascia bassa del mercato della telefonia mobile, dato sopratutto il suo prezzo di vendita pari a soli 99 euro (in versione no brand).

Osservando la scheda tecnica, ovviamente, notiamo una tendenza al ribasso in termini prestazionali; il punto cardine del prodotto è rappresentato dall’ottima batteria da 5000mAh, la quale lo rende a tutti gli effetti un vero e proprio battery phone. Per il resto riesce a garantire un discreto successo generale con il display da 6.53 pollici e risoluzione HD, processore octa-core da 2Ghz di frequenza di clock, 2GB di RAM e fotocamera posteriore da 13 megapixel.

L’acquisto, come specificato in precedenza, potrà essere completato solamente in negozio entro e non oltre il 17 marzo 2021.