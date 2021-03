Trony ha attivato, in determinati punti vendita, una campagna promozionale molto interessante, con la quale riesce a regalare buoni sconto a tutti gli utenti, a patto che vengano acquistati prodotti precedentemente selezionati dalla stessa azienda.

Il volantino risulta essere attivo fino al 20 marzo 2021, per acquisti effettuati solo in negozio, non altrove o sul sito ufficiale. Il meccanismo è molto più semplice del previsto, nel momento in cui si sceglierà uno dei prodotti selezionati, in cassa verrà consegnato un coupon del valore di 10 euro ogni 100 euro di spesa (quindi cumulabile) sul singolo dispositivo.

Il buono potrà essere speso in un secondo momento, sull’acquisto di un altro prodotto il cui valore nominale sia almeno il doppio del valore facciale del coupon; in altre parole, se avrete uno sconto di 10 euro, dovrete scegliere un dispositivo da almeno 20 euro e così via.

Trony: i buoni sconto sono gratis per gli utenti

Al netto della promozione, le occasioni per risparmiare sono davvero ghiottissime, è possibile acquistare Samsung Galaxy S20 FE a 649 euro, Galaxy A71 a 349 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A21s a 199 euro, Motorola G9 Power a 159 euro, Motorola Moto E7 Plus a 139 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, LG K42 a 149 euro, LG K41s a 129 euro, LG K22 a 109 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro e similari.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, potranno essere completati solamente presso i negozi fisici dislocati in Campania o nel Lazio.