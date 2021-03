Kia ha finalmente vuotato il sacco sulla nuovissima SUV elettrica Kia EV6, realizzata con una nuova filosofia di design nonché primo modello a utilizzare il nuovo logo.

L’azienda ha rilasciato alcune immagini dell’auto vista di sbieco dai lati, che rivelano che la EV6 ha una sorta di forma a portellone.

C’è un’immagine ravvicinata di un fanale posteriore, che sembra attraversare l’intera parte posteriore dell’auto, una scelta che sta diventando abbastanza comune nel design dei veicoli elettrici.

Kia EV6, futuro e longevità a portata di volante

Kia EV6 avrà un’architettura a 800V e ampi display. Ci sarà anche la possibilità di ricaricare in corrente continua ad alta potenza.

L’auto sarà svelata nella sua interezza nei prossimi mesi, anche se non è ancora stata fornita una data ufficiale in merito. In ogni caso Kia punta moltissimo su questo nuovo modello e sul futuro delle auto elettriche.

Entro il 2026, inoltre, punta a mettere in commercio 11 nuovi modelli BEV, di cui 7 completamente inediti. Insomma, davvero tanta carne al fuoco per gli appassionati di motori.

Anche il teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Kia lascia trasparire un design futuristico, invitando i fan a essere ispirati per un nuovo viaggio:

Si presume che Kia EV6 disponga delle stesse soluzioni che abbiamo potuto notare all’interno della IONIQ-5. Ci saranno quindi varianti con un singolo motore e uno con doppio propulsore?

Non ci resta che attendere per capirlo. In ogni caso l’auto in questione sembrerebbe essere il top della gamma elettrica e la potenza potrebbe essere compresa tra 125 kW e 225 kW a seconda della versione scelta.