Coop e Ipercoop attivano una campagna promozionale veramente assurda con la quale cercano di convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, offrendo in cambio un risparmio assolutamente degno di nota in ogni punto vendita sul territorio.

Il volantino è disponibile solo ed esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale come visto in passato, e precisamente potrà essere sfruttato solamente presso le location situate in Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Marche e Friuli Venezia Giulia. Le scorte non rappresentano un problema, di conseguenza sarà possibile anche recarsi l’ultimo giorno e teoricamente dovreste riuscire ugualmente a completare l’acquisto.

Coop e Ipercoop: le offerte lasciano a bocca aperta

Il prodotto più interessante dell’intero volantino Coop e Ipercoop, è sicuramente il Samsung Galaxy A90, uno smartphone attualmente in vendita a 399 euro, e caratterizzato principalmente da un ampio display AMOLED da 6.7 pollici, affiancato dalla connettività 5G e da ben 6GB di RAM.

Volendo risparmiare un pochino, è possibile comunque pensare di acquistare lo Xiaomi Mi 10T Lite, lo smartphone che tutti stavano aspettando, una soluzione decisamente economica, dato il costo effettivo di 279 euro, dotata di buone specifiche tecniche e di connettività 5G.

Il volantino Coop e Ipercoop ovviamente non si ferma qui, se volete approfittare delle nuovissime occasioni disponibili per tutti i consumatori, dovete aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato direttamente nel nostro articolo, disponibili come galleria fotografica poco sotto, i cui acquisti potranno essere effettuati solamente in negozio.