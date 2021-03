Con il volantino Comet gli utenti possono davvero pensare di spendere molto meno del previsto su ogni singolo acquisto effettuato, sia esso legato ad uno smartphone, che ad un televisore o un elettrodomestico, tutto senza limitazioni o vincoli particolari.

La campagna promozionale risulta essere disponibile ovunque in Italia, con disponibilità effettiva nei punti vendita, ma anche direttamente sul sito ufficiale. In questo caso il cliente avrà pieno diritto a ricevere gratis la merce al proprio domicilio, solo nel momento in cui spenderà più di 49 euro per l’ordine effettivo; la validità della promozione di Comet è fissata fino al 18 marzo 2021.

Comet: il risparmio è di casa

Per una volta, ed a dispetto di quanto avremmo potuto pensare, il volantino Comet passa per i prodotti marchiati Apple, qui è infatti possibile trovare soluzioni del calibro di iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, i cui prezzi non supereranno i 1369 euro, per scendere poi verso il più economico iPhone 11, disponibile all’acquisto a 699 euro.

Tutte le restanti promozioni, legate esclusivamente alla categoria merceologica degli smartphone, sono mirate su modelli con sistema operativo Android, i cui prezzi non superano i 300 euro. Tra i suddetti possiamo trovare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A20e, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 9T, Huawei Y6p, LG K42, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi Note 9 e similari.

Per conoscere da vicino la nuova campagna promozionale di Comet, aprite subito le pagine che trovate qui sotto nel dettaglio.