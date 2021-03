SPID: finalmente si può ottenere anche da casa, ecco come

Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ha inserito una modalità che permette di richiedere l’identità digitale PosteID direttamente da casa. Il tutto in maniera sicura ai servizi della Pubblica Amministrazione: dal modello 730 precompilato al cashback di Stato, dalla propria situazione previdenziale al fascicolo sanitario elettronico.

Per farlo sono necessari alcuni passaggi: scaricate innanzitutto sul vostro smartphone l’app gratuita PosteID. Dopodiché dovrete attenervi a delle regole: i possessori di un Passaporto italiano o di una Carta di Identità Elettronica dovranno riprendere con lo smartphone i documenti, il proprio volto e consentire la lettura elettronica al dispositivo. Qualora si possedesse una Carta di Identità Elettronica e se ne ricordasse il PIN, la procedura non comprenderà foto o video. Per chi invece non è dotato di Passaporto o Carta, si potrà effettuare la registrazione tramite un bonifico SEPA standard, ad un euro.

SPID: un fenomeno in netta crescita tra i cittadini italiani

Ovviamente non si escludono gli altri metodi: dirigendosi presso uno degli oltre 12.800 uffici postali presenti sul territorio nazionale, anche nei più piccoli centri, oppure, per i clienti BancoPosta e Postepay che operano online, accedendo a posteid.poste.it con le proprie credenziali. In ogni caso lo SPID sarà rilasciato da Poste Italiane senza alcun costo.

Tale modalità è sempre più utilizzata dagli italiani (14,7 milioni i cittadini, che corrispondono all’80% del totale). Ciò ha determinato una crescita non indifferente con una media di circa 200.000 nuove attivazioni a settimana.

In ogni caso, se avete bisogno di aiuto potete tranquillamente chiedere al servizio di assistenza clienti, disponibile sei giorni su sette.