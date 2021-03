Lo smartphone POCO X3 Pro, una nuova variante del già noto POCO X3 NFC annunciato a settembre 2020, sta per arrivare sul mercato indiano: dopo aver visto le prime certificazioni ricevute a inizio febbraio, ecco tutte le ultime novità su tagli e colorazioni memory.

In attesa di uno sbarco anche in Occidente, è meglio prepararsi per sapere se può essere uno smartphone di nostro interesse oppure no. In questo caso, come riportato da 91mobiles, POCO X3 Pro sarà disponibile nelle varianti da 6GB di RAM + 128GB di storage e 8GB + 256GB; per quanto riguarda i colori, invece, non mancheranno le opzioni blu, nero e bronzo.

Passando alle specifiche tecniche, stiamo attualmente parlando di un processore Qualcomm Snapdragon 860 non ancora annunciato ma ritenuto una variante migliorata del SoC Qualcomm Snapdragon 855 con velocità di clock più elevate, insieme a display FHD + da 120 Hz non specificato e batteria da 5.200 mAh.

Tuttavia, non si fa menzione del supporto 5G, piuttosto questo smartphone potrebbe attenersi alla connettività 4G LTE. Per quanto riguarda il resto delle funzionalità, infine, non si sa ancora nulla ma possiamo aspettarci un “punto di partenza” quasi identico a quello del predecessore POCO X3 NFC, con poche novità in arrivo.

