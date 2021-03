Come forse molti sanno, stanno per arrivare le nuove puntate di una serie che ha fatto la storia e che si sta rivelando più lunga del solito. Stiamo parlando ovviamente dei nuovi episodi di The Walking Dead, che è arrivata alla decima stagione. Di fatto, non molto tempo fa, FOX ha lanciato i sei episodi della stagione dieci, anche se la prima parte era stata già pubblicata qualche tempo fa.

The Walking Dead, i nuovi episodi e una stagione in lavorazione

La serie TV creata direttamente dal fumetto di Robert Kirkman ha da sempre presentato le opinioni discordanti dei fan. Ci sono persone che hanno cominciato a mollare la presa dopo la stagione due, alcuni dopo la quattro quando, dopo il superamento anche del Governatore, la serie risultava agli occhi dei fan essere alquanto ripetitiva. Quelli che hanno continuato hanno aspettato l’arrivo di Negan, chiedendosi in che modo la trama troverà il suo sviluppo, in particolar modo con l’assenza di Rick.

Tuttavia, nonostante questa i tratti di una serie che parla di zombie, questi ultimi spessi non vengono presi in considerazione. Le dinamiche “umane” spesso vengono messe troppo in evidenza, andando avanti fin troppo a lungo. Chi ha letto bene il fumetto sa che alcune scelte fatte dagli sceneggiatori sulla serie TV sono decisamente discutibili.

Per concludere, la serie TV si porta dietro una pesante retorica di fondo, dove i personaggi si perdono in dei monologhi molto lunghi che non piacciono per niente ai telespettatori. Tuttavia, questa continua ad andare avanti, e non solo ora siamo alla decima stagione, ma pare che sia stata confermata anche la stagione 11.