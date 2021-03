Negli ultimi anni la memoria RAM è aumentata più o meno su tutti i nuovi dispositivi, possiamo quasi paragonarla a quella di un vero e proprio PC, d il parallelo è quanto mai attuale con il futuro ROG Phone 5.

Il prossimo gaming phone di ASUS avrà infatti ben 18 GB di RAM, più di quelli con i quali sono venduti la maggior parte dei notebook (e non solo) di oggigiorno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ROG Phone 5 avrà una memoria RAM incredibile

A confermare definitivamente la notizia è stato SK hynix, il produttore delle memorie del ROG Phone 5, che con le sue LPDDR5 raggiunge un transfer rate di 6.400 Mbps, ovvero il 20% in più rispetto alla precedente generazione. La cosa interessante però è che lo Snapdragon 888 supporta ufficialmente solo 16 GB di RAM, quindi non è ben chiaro come sarà superato questo limite o per cosa saranno impiegati qui 2 GB in più.

ROG Phone 5 non è comunque il solo smartphone che avrà un simile ammontare di RAM, quantomeno in una delle sue varianti, ma è senz’altro quello che sarà più noto dalle nostre parti. Ne sapremo comunque di più il giorno del lancio, perché non è appunto detto che tutte le versioni arrivino sul mercato globale. A questo proposito, ancora non abbiamo una data certa, ma visto l’aumento di leak e teaser, ormai dovrebbe mancare davvero poco.

Arrivati a questo punto non ci resta che attendere la presentazione vera e propria per gustarci con i nostri occhi e le nostre orecchie tutti i dettagli sul nuovo ROG Phone 5, sicuramente ne sentiremo delle belle.