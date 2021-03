La piattaforma di streaming Netflix ci ha abituato, nel corso del tempo, a numerose serie che oltre al successo si sono contraddistinte per la loro qualità. Elencarle tutte sarebbe un’impresa quasi impossibile, però possiamo concentrarci su quelle serie che proprio non possono essere ignorate, vuoi per la loro qualità, vuoi per la loro storia all’interno della piattaforma.

Netflix: le serie TV della piattaforma che devi assolutamente vedere

Black Mirror: Una delle serie più interessanti della piattaforma oltre che uno dei prodotti ad averne accresciuto la fama e il successo. Black Mirror è una serie antologica che racconta il mondo secondo varie declinazioni cyberpunk. L’influenza della tecnologia e la possibilità che influenzi la nostra vita di tutti i giorni è la chiave di volta che sorregge l’itero show.

Stranger Things: Discorso simile a quello fatto per Balck Mirror; Stranger Things è forse “La serie” di Netflix, senza dubbio quella che gli ha permesso di fare il definito salto di qualità come medium di intrattenimento. Le avventure dei ragazzi di Hawkins, cittadina dell’Indiana, sono ormai un fenomeno Cult.

Bojack Horsman: Il medium cartunesco non deve ingannare, con Bojack c’è ben poco da ridere. La serie TV sul cavallo più famoso del piccolo schermo è uno specchio dell’animo umano che non concede indulgenza ma che comunque permette ancora di sperare in un futuro migliore.