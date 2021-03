Iliad si conferma leader assoluto nel campo delle offerte low cost anche in questo mese di Marzo. La disponibilità della nuova tariffa Flash 100 rappresenta una valida soluzione per i clienti che intendono attivare una SIM con l’operatore francese. Iliad inoltre con questa sua promo amplia anche il pacchetto dei servizi: nell’iniziativa da 9,99 euro le reti 5G sono incluse a costo zero.

Iliad per ora non elimina le sue linee 3G

Così come altri gestori, anche Iliad ha investito molte risorse nello sviluppo del 5G. Le reti internet di nuova generazione per il provider francese già in questo 2021 rappresenteranno una realtà, per più trovare ancora più spazio nel 2022 con la diffusione in centinaia di città italiane.

Con gli investimenti di Iliad sempre più indirizzati verso il 5G, nel corso dei prossimi mesi l’operatore francese sarà chiamato ad alcune scelte strategiche: tra queste la possibilità di effettuare un percorso di dismissione per le linee 3G.

La dismissione del 3G potrebbe portare ad una graduale indisponibilità delle vecchie connessioni internet in Italia. Già Vodafone in quest’inverno si è attrezzata per eliminare nelle aree della nazione più coperte le reti 3G.

Altri operatori seguiranno l’esempio di Vodafone, ma per Iliad la scelta potrebbe essere diversa. Come noto, il gestore francese ancora non ha una copertura omogenea delle sue reti sul territorio italiano. Per questa ragione, con Iliad le linee 5G rappresentano ancora un fattore determinate per raggiungere le aree più remote del paese. Ad oggi risulta complesso pensare ad un programma di dismissione 3G imminente. Se ne potrebbe riparlare nel 2022.