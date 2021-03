Grazie alla nuovissima campagna promozionale Prendi 3 Paghi 2 di Trony, gli utenti si ritrovano praticamente in una botte di ferro, a tutti gli effetti è possibile ricevere un prodotto completamente gratis con ogni acquisto, a patto che si segua un determinato iter ben delineato.

La via più breve per approfittare dell’ottima promozione, consiste nel recarsi direttamente nei punti vendita, in quanto gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti sul territorio nazionale. Ogni prodotto commercializzato viene proposto con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand, a patto che il cliente decida di recarsi in un negozio dislocato nelle Marche, Abruzzo, Molise, San Marino, Emilia Romagna, Veneto o Rieti.

Trony: quali sono gli sconti più interessanti

Il primo step da seguire consiste nell’acquisto di uno a scelta tra grande elettrodomestico/televisore da almeno 399 euro o piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro; fatto questo, il cliente potrà poi decidere se aggiungere un secondo modello o un terzo dispositivo.

Nel primo caso riceverà uno sconto del 50% sul meno caro della coppia scelta, in caso contrario avrà la possibilità di godere di una riduzione totale del 100%, applicata però sempre sul prezzo del prodotto meno caro (non sarà possibile sceglierlo/impostarlo a priori).

Il volantino Trony è di per sé molto chiaro, ma se avete dubbi o domande in merito, consigliamo la visione delle pagine che potete trovare elencate nel dettaglio nell’articolo stesso.