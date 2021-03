Esselunga è da sempre in grado di lanciare ottime campagne promozionali con le quali riesce a convincere gli utenti a completare acquisti di tecnologia generale, fino al 17 marzo 2021 ha attivato una nuova offerta tech, mirata esclusivamente su uno smartphone Android.

Gli acquisti, come per tutte le soluzioni dello stesso tipo, possono essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale, prestando particolare attenzione al numero di scorte effettivamente disponibili (è strettamente limitato). Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, e non da un operatore telefonico qualsiasi.

Esselunga: queste sono le nuove offerte

Le nuove offerte del volantino Esselunga puntano tutte sullo Xiaomi Redmi 9At, uno smartphone che appartiene alla fascia bassa del mercato corrispondente, il cui acquisto a 99 euro è da consigliare esclusivamente a coloro che non hanno troppe pretese, e vogliono godere di discrete prestazioni generali.

La scheda tecnica parla di un prodotto con display da 6.53 pollici, un classico IPS LCD con risoluzione HD, affiancato da un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz e soli 2GB di RAM (la memoria interna è da 32GB). Completa il tutto una batteria da ben 5000mAh, nonché un comparto fotografico rappresentato da una fotocamera principale da 13 megapixel ed una frontale da 5 megapixel.

I dettagli della campagna promozionale di Esselunga sono raccolti direttamente sul sito ufficiale.