Huawei sicuramente si trova in cattive acque, soprattutto quando si parla di smartphone, ma questo non gli impedisce di provare a continuare a fare parte del mercato. Tra non molto verrà presentata la nuova serie ammiraglia del marchio, la P50, ma non solo. Di recente sono state pubblicate delle immagini che immortalano anche altro, un nuovo smartphone.

Questo nuovo smartphone di Huawei ha una particolarità, un doppio display. Oltre a quello che tutti hanno, il pannello frontale ovviamente, ce n’è un secondo posteriormente affiancato al comparto fotografico. Non sono di per sé immagini ufficiali, ma render costruire sui vari leak e informazioni già conosciute.

Huawei: il nuovo smartphone

Incominciando dalla parte frontale, posso trovare un display che occupa la maggior parte del pannello a eccezion fatta per dei bordi piccolissimi e il punch hole della doppia fotocamera. Al lato lo schermo si incurva leggermente. La parte più interessante, come detto, è il pannello posteriore. Come sempre Huawei punta sul comparto fotografico e lo si può notare anche in questione caso. Si parla di configurazione quadrupla, ma a questo giro è supportata da un display.

Secondo un recente brevetto della suddetta configurazione, questo display servirà per mostrare informazioni base come la data e l’ora, lo stato della batteria e una lunga serie di altre notifiche. L’aspetto più importante è il fatto che può essere usato per mostrare l’anteprima della fotografia che si vuole scattare, un mirino digitale.

Non è chiaro se questo smartphone farà parte della prossima serie di punta di Huawei. Se così fosse allora sarà il P50 Pro +, ma lo scopriremo soltanto il 17 aprile, giorno della presentazione della nuova serie ammiraglia del marchio cinese.