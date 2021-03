Il nuovo volantino Trony sa di ritorno al passato, dopo averla tanto apprezzata nei mesi precedenti, finalmente torna disponibile il Prendi 3 Paghi 2, con possibilità di ricevere gratuitamente un prodotto, a patto che si decida di seguire un iter ben specifico.

Le limitazioni non sono tante, l’unica da ricordare riguarda la necessità di completare l’acquisto presso uno dei punti vendita fisici dislocati in Abruzzo, Molise, Repubblica di San Marino, Veneto, Emilia Romagna, Marche o Rieti, entro e non oltre il 18 marzo 2021. Per il resto è possibile scegliere uno qualsiasi dei tantissimi dispositivi disponibili in negozio, questi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione no brand.

Trony: le nuove offerte hanno prezzi coinvolgenti

Per entrare di diritto nella campagna promozionale Trony, dovete prima di tutto acquistare un prodotto che sia un televisore o un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, in alternativa ad un piccolo elettrodomestico il cui prezzo deve superare i 69 euro.

Fatto questo, le possibilità che si aprono dinnanzi a voi sono assolutamente immense, perché da un lato potrete aggiungere un secondo prodotto e ricevere una riduzione del 50% sul meno caro della coppia, oppure sceglierne un terzo e godere di uno sconto effettivo del 100% sempre e solo sul meno caro.

Chiaramente le due opzioni non sono cumulabili, ciò sta a significare che potrete sfruttarne una o l’altra, non entrambe. I dettagli del volantino sono raccolti per voi nelle pagine che abbiamo inserito poco sotto.