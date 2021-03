Bennet spezza il dominio di Unieuro sul mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che la vede scontare moltissimi smartphone o prodotti di tecnologia generale, promettendo un risparmio senza precedenti per il consumatore finale.

Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, possono essere effettuati esclusivamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni particolari in termini di scorte raggiungibili. Gli interessati potranno recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, anche negli ultimi giorni di validità della campagna stessa.

Bennet: il volantino porta sconti incredibili

Il volantino Bennet porta con sé sconti veramente incredibili, con i quali gli utenti possono pensare di acquistare un Apple iPhone 11 di penultima generazione, ad un prezzo complessivamente abbordabile, corrispondente per l’esattezza a 649 euro, per quanto riguarda la versione con 128GB di memoria interna.

In alternativa è possibile puntare verso il mondo Android, e quindi scegliere un dispositivo decisamente più economico, quale potrebbe essere uno Xiaomi Redmi Note 9S, un Samsung Galaxy A21s o un Oppo A72, tutti con un prezzo inferiore a 169 euro.

Il volantino Bennet non si ferma qui, per cercare di avvicinare il maggior numero di consumatori, integra al proprio interno anche offerte legate all’elettronica generale, quindi televisori, tablet e smartwatch, per finire poi con gli elettrodomestici di ultima generazione. Tutte le miglior promozioni le trovate elencate qui sotto nelle pagine del volantino.