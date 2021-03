La NASA ci ha regalato altre info in merito: il FO32 del 2001 passerà a 0,014 UA dalla Terra, ossia circa 2,1 milioni di chilometri. Ciò vale a dire che si mostrerà al Sole e proseguirà il suo viaggio. L’asteroide è emerso 20 anni fa ed è classificato come “Apollo”, dunque tende a passare vicino all’orbita terrestre.

L’asteroide 001 FO32 non si potrà osservare a occhio nudo ma sarà fondamentale ricorrere all’ausilio di telescopi da 8 pollici o più grandi.

Per fortuna la NASA è sempre pronta per rilassarci e farci capire che non siamo in pericolo e sarà così per almeno i prossimi 100 anni. La prossima roccia interessante soprattutto per gli astronomi, è l’asteroide designato come 2009 FD, il quale attraverserà il pianeta nel 2185 – e anche così, il potenziale di collisione è inferiore allo 0,2%, una possibilità di uno su 714.