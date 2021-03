Con Trony non si scherza, il suo volantino promette all’utente la possibilità di raggiungere l’acquisto di innumerevoli prodotti di tecnologia generale, oltre agli smartphone, a prezzi molto più bassi del normale listino che li accomuna.

Il volantino, dopo un periodo di disponibilità globale sull’intero territorio, torna a limitarsi ad una ristretta cerchia di punti vendita in Italia; gli utenti potranno accedere agli stessi identici prezzi solamente nelle regioni di Calabria e Sicilia, senza avere la possibilità di accesso sul sito ufficiale o altrove. Il Tasso Zero, quindi la rateizzazione senza interessi con pagamento tramite il conto corrente bancario, potrà essere richiesta solo al superamento dei 299 euro di spesa.

Trony: quali sono i nuovi sconti

Gli sconti del volantino Trony non toccano la fascia particolarmente alta del mercato della telefonia mobile, se non per l’Oppo Reno 4 Pro, lo smartphone in promozione nel periodo corrente a circa 629 euro.

I restanti modelli in offerta non superano il prezzo di 449 euro, in particolare sarà possibile acquistare Oppo Reno 4/4Z, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A31, Motorola G9 Play, LG K52, Motorola G10, Xiaomi Redmi 9T, Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51.

Nel caso in cui, invece, vogliate acquistare un wearable, sappiate che potrete mettere le mani sul nuovissimo Samsung Galaxy Watch3, disponibile in due colorazioni differenti o diametri del quadrante, pagandolo 329 o 379 euro.

I dettagli della campagna promozionale sono raccolti per voi nelle pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo.