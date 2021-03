Non è molto gradito il pagamento delle tasse per gli italiani (e probabilmente non solo per loro), anche se, sono obbligati a farlo, poiché senza il dovuto pagamento non potrebbero accedere a servizi determinanti per mettere in moto un’abitazione, come ad esempio l’energia elettrica. Le occasioni in cui i malfattori hanno cercato di evitare il pagamento di tasse fin troppo salate sono state davvero molte, e alcuni di questi le hanno sfruttate andando a modificare i propri apparati di misurazione, ossia i contatori.

Nell’ultimo periodo, soprattutto nella Capitale, un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha arrestato davvero tante persone. I provvedimenti sono stati presi principalmente a causa della manomissione di molti apparati di misurazione, e tutto ciò veniva fatto per abbassare o azzerare il costo delle bollette. I danni maggiori li hanno subiti soprattutto due aziende molto importanti: Enel e Acea.

Contatori modificati: la truffa del magnete continua a dilagare in Italia